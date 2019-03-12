Радикалы, бардак, провокации. Украинский политолог о выборах президента страны

Президент Украинского аналитического центра рассказал НСН, о чем говорит побег Петра Порошенко с собственного митинга.

В сети появилось фото президета Украины Петра Порошенко, спешно покидающего митинг в Житомире. Накануне стало известно, что представители партии «Национальный корпус» пришли на митинг действующего главы государства. Они выкрикивали слова «позор» и «пошел вон». Кроме того, участники акции принесли с собой плакаты с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. В ответ президент страны обозвал митингующих «негодяями», а затем спешно покинул мероприятие.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, что побег президента Украины вряд ли появлиет на его предвыборный рейтинг (слушайте аудио).

«На рейтинг это слабо влияет, как ни странно. Это больше показывает, как у нас происходят выборы. С бардаком, с радикалами, с провокациями действующего президента. По большому счету то, что мы видим, это отрыжка Майдана. Понятное дело, что такого, чтобы срывали митинги действующего президента, никогда не было. Петр Алексеевич ничего умнее не придумает, чем просто убегать. Ведь фактически ребята просто пришли покричать, но ему стало некомфортно, и он убежал», — пояснил политолог.Напомним, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. В предвыборной гонке лидирует Владимир Зеленский, на втором месте Юлия Тимошенко, а действующий глава государства занимает третью позицию.