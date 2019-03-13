Саакашвили разоблачил Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что Петр Порошенко в 2014 году заявил ему, что Киев получит членство в Европейском Союзе и НАТО в обмен на Крым.

При этом Саакашвили заявил, что потеря Крыма может стать одной из причин не принимать Украину в состав Евросоюза и НАТО, «потому что появляется территориальный конфликт», передает РИА «Новости».

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. В выборах примут участие 39 кандидатов. Саакашвили, преследуемый режимом Порошенко, заявил, что прилетит в Киев 1 апреля.



51-летний Михаил Николаевич Саакашвили — грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе. Глава наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины с 15 июня 2015 года, советник Президента Украины с 13 февраля 2015 года по 9 ноября 2016 года. Председатель Одесской областной государственной администрации (30 мая 2015 — 9 ноября 2016). 6 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство Михаила Саакашвили было прекращено из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году. 12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу.