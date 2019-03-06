Политолог: Володин решил набрать медийности за счёт Орешкина

ФОТО: Максим Орешкин // Flickr

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявил НСН, что спикер ГД выбрал не того министра, чтобы набрать очки.

Выступление министра экономического развития Максима Орешкина на правительственном часе в Госдуме было прервано спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Председатель Госдумы нашёл спич главы ведомства недостаточно состоятельным и перенёс его выступление на конец марта – начало апреля.

«Максим Станиславович, у вас выступление в парламенте — один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране», — приводит слова Володина «Коммерсант».

Рейтинг правительства в последнее время оставляет желать лучшего, чем и решил воспользоваться председатель Госдумы, выдвинул гипотезу в эфире НСН глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Однако, по его мнению, мальчика для битья он выбрал ошибочно.

«Я бы не назвал перенос выступления министра с одной даты на другую показателем веса [Госдумы]. Просто такое мероприятие, рассчитанное на медиа-эффект. Правительство сейчас не очень популярно, мы видим социологические рейтинги его снижения. И, видимо, Володин в русле этой социологии решил немного набрать очков некой популярности, медийной прежде всего, тем, что унизил одного из министров. Орешкин министр достаточно компетентный, мне кажется, это ошибка», — заметил Кузнецов.

На этой неделе глава Минэкономразвития уже засветился в медийном пространстве, ответив на вопрос во время встречи со слушателями академии журналистики «Коммерсанта» о том, интересна ли ему перспектива поработать на посту главы государства. Так как ответ был утвердительным, в прессе слова Орешкина расценили как заявление о президентских амбициях. Однако связывать эти два события из жизни министра между собой не стоит, заявил НСН Глеб Кузнецов.

«Разумеется, нет, это не связано. Дети-студенты задали ему вопрос — “А вы бы хотели работать президентом?”, он сказал, что работа интересная. Это не заявление президентских амбиций. Смешно было бы одно с другим связывать», — заключил политолог.

Добавим, по поводу слов Орешкина о работе президентом есть и другие мнения. Так, экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил в эфире НСН, что видит в этом заявлении амбиции претендента на президентское кресло. Однако пока, по его словам, о такой перспективе говорить рано — у министра есть, над чем поработать в своей нынешней должности.