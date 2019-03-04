Политолог: Орешкин метит в президенты, но сначала пусть разберется с экономикой

Максим Орешкин

Экс-советник управления президента России по внутренней политике Олег Матвейчев оценил заявление главы Минэкономики о том, что ему было бы интересно поработать президентом.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин признался, что ему было бы интересно поработать на посту президента России. По его мнению, такая работа была бы интересна любому управленцу. Орешкин отметил, что главное в этом вопросе именно польза для страны и людей, в не простой интерес. Об этом министр рассказал слушателям академии журналистики «Коммерсанта». Орешкин также сообщил, что работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки».

Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил в интервью НСН, что в словах 36-летнего министра присутствуют президентские амбиции. Однако Орешкин пока не справился с теми задачами, которые на него возложены на нынешнем посту.

«Заявка в этих словах, безусловно, есть. Он хочет, чтобы на него обратили внимание в этом статусе. Хотя предпринимать какие-то действия с его стороны в этом направлении было бы глупо. Он не все сделал еще на своем посту. С экономикой не до конца все в порядке», — считает политолог.

Что касается «чудовищной нагрузки» на президента, то новости в этом нет, считает политолог, Орешкин всего лишь констатировал факт.

«Он просто констатировал факт, который знают все, кто так или иначе с этим сталкивается, особенно министры. Они часто получают вызовы на различные совещания и видят наряженный график президента. Иногда работа и ночью идет и поздно вечером и с раннего утра. Президент реально работает 24 часа в сутки, и они сами вынуждены также подстраиваться, особенно в то время, когда они знают, что могут понадобиться президенту. Поэтому он просто констатировал факт: не все это знают, думают, что чиновники сидят и ничего не делают», — рассказал Матвейчев.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил о продлении надзорных каникул для бизнеса. В интервью газете «Известия» глава ведомства заявил, что основным приоритетом на ближайшие шесть лет станет поддержка частного бизнеса и напомнил, что в послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин заявил о наступлении «времени для смелых инициатив». Поэтому в последующие годы перед страной стоит задача увеличения инвестиционной активности малого и среднего бизнеса.