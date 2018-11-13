Экс-министр экономики: ЦБ умышленно закрывает глаза на санкции

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В эфире НСН Евгений Ясин поддержал позицию Банка России не включать в официальный прогноз потенциальные риски от антироссийских санкций.

Влияние западных санкций на российскую экономику не учли в прогнозе Центробанка на тему денежно-кредитной политики РФ на 2019-2021 годы. Как пишут «Известия», в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики» - программном документе ЦБ – рассматриваются базовый сценарий развития, сценарий с неизменными ценами на нефть и рисковый без учета ужесточения санкционного давления на РФ.



Бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН поддержал позицию Банка России не включать в официальный прогноз потенциальные риски от антироссийских санкций.

«Считаю, что нет большой необходимости включать в прогноз. Будут санкции, будут неприятности, но в общем плане мы готовы к тому, чтобы все неприятности удерживать. Я не ожидаю, что у наших людей будут какие-то серьезные препятствия. Самое главное, чтобы неприятности не порождались изнутри [страны]», - считает экс-министр экономики РФ.

Документ ЦБ обсуждался с экспертами рабочей группы при Госдуме, которые также отметили, что в официальных прогнозах регулятора не нужно включать негативный эффект от экономических ограничений в отношении РФ. В то же время, замалчивание рисков может вызвать у рынка неуверенность в эффективности своих решений в стрессовых ситуациях, отметили в рабочей группе при нижней палате парламента.

Ранее российские дипломаты предположили, что новый пакет антироссийских санкций США стоит ожидать к Новому году. Со своей стороны программный директор клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик в эфире НСН заметил, что санкции США начинают негативно влиять уже на американскую экономику.