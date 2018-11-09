Следующий пакет антироссийских санкций может быть принят к Новому году

Российские дипломаты предположили, что новый пакет антироссийских санкций США из Крыма стоит ожидать к Новому году.

Как отметили в посольство страны в Соединенных Штатах, «власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год».

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер накануне объявил о введении новых ограничительных мер в отношении трех физических лиц и девяти организаций из-за Крыма и Донбасса. В частности ограничениям подвергнется министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, компания «Южный проект», а также три крымских санатория — «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», напоминает RT.