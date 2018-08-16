Экс-глава протокола Кремля рассказал о секретном подарке Путина главе МИД Австрии

Президент России Владимир Путин подготовил презент на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера, которую он собирается посетить в предстоящую субботу, 18 августа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности о свадебном подарке Песков раскрывать не стал. В эфире НСН экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко пояснил, что такие вещи всегда держатся в тайне.
«Подарок всегда остается секретом. Подарит — тогда и узнаем, что он подарил», — сказал Шевченко.
Хотя он сам никогда не участвовал в подборе свадебного подарка или в поездках президентов на свадьбу, экс-глава протокола Кремля заявил, что те люди, которые занимаются этими вопросами, выясняют все необходимые моменты.
По словам Дмитрия Пескова, приглашение на свадьбу министра иностранных дел Австрии российский президент получил во время визита в Вену и «с удовольствием его принял», пишет Газета.ру. Посетить торжество Владимир Путин собирается по пути в Берлин, где он планирует встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.