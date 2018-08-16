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Политика

Экс-глава протокола Кремля рассказал о секретном подарке Путина главе МИД Австрии

16 Августа 2018 в 16:38
Экс-глава протокола Кремля рассказал о секретном подарке Путина главе МИД Австрии
В эфире НСН Владимир Шевченко рассказал, почему пресс-секретарь президента РФ не раскрыл подробности свадебного подарка австрийскому министру иностранных дел.

Президент России Владимир Путин подготовил презент на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера, которую он собирается посетить в предстоящую субботу, 18 августа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подробности о свадебном подарке Песков раскрывать не стал. В эфире НСН экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко пояснил, что такие вещи всегда держатся в тайне.

«Подарок всегда остается секретом. Подарит — тогда и узнаем, что он подарил», — сказал Шевченко.

Хотя он сам никогда не участвовал в подборе свадебного подарка или в поездках президентов на свадьбу, экс-глава протокола Кремля заявил, что те люди, которые занимаются этими вопросами, выясняют все необходимые моменты.

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«Для этого есть люди, которые, наверное, интересовались, что в Австрии можно, что нельзя дарить. Свадьба, естественно, не протокольное мероприятие. Те люди, которые выезжали на подготовку этого мероприятия, они у организаторов спрашивают, когда начнется, где начнется, есть венчание, нет венчания, где нужно присутствовать. Такой гость [как президент РФ] может быть там и 15-20 минут. Все зависит от того, каким временем он располагает», — пояснил собеседник НСН.

По словам Дмитрия Пескова, приглашение на свадьбу министра иностранных дел Австрии российский президент получил во время визита в Вену и «с удовольствием его принял», пишет Газета.ру. Посетить торжество Владимир Путин собирается по пути в Берлин, где он планирует встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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