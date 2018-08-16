Экс-глава протокола Кремля рассказал о секретном подарке Путина главе МИД Австрии

В эфире НСН Владимир Шевченко рассказал, почему пресс-секретарь президента РФ не раскрыл подробности свадебного подарка австрийскому министру иностранных дел.

Президент России Владимир Путин подготовил презент на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера, которую он собирается посетить в предстоящую субботу, 18 августа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подробности о свадебном подарке Песков раскрывать не стал. В эфире НСН экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко пояснил, что такие вещи всегда держатся в тайне.

«Подарок всегда остается секретом. Подарит — тогда и узнаем, что он подарил», — сказал Шевченко.

Хотя он сам никогда не участвовал в подборе свадебного подарка или в поездках президентов на свадьбу, экс-глава протокола Кремля заявил, что те люди, которые занимаются этими вопросами, выясняют все необходимые моменты.