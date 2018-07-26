Четверг
26 июля
USD 63.08
EUR 73.75
Политика

«Жучки» и всякая гадость. Экс-глава протокола Кремля о проверке подарков президента

26 Июля 2018 в 16:00
«Жучки» и всякая гадость. Экс-глава протокола Кремля о проверке подарков президента
Фото: altapress.ru
В эфире НСН Владимир Шевченко заявил, что в подаренном президенту США Дональду Трампу футбольном мяче не могло быть прослушивающих устройств.

Американские СМИ сообщили, что футбольный мяч чемпионата мира-2018 года в России, который президент РФ Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в Хельсинки, оснащен специальным чипом. Устройство, как отмечает Bloomberg, не является шпионским, а только обеспечивает обмен данными на расстоянии около десяти сантиметров.

В эфире НСН экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал, что встроить «жучок» в подарок никак не могли – все сувениры для первых лиц проходят тщательную проверку.

Американист: После встречи с Путиным Трампу нужны кадровые перестановки

«Подарки, которые лидеры стран дарят друг другу, обязательно проверяются. Как правило, их бывает много. Не только от президента, но и от вице-президента и других лиц. Все подарки обязательно проверяются службами безопасности. Мы всегда так делали. Есть группа людей, которые просвечивают, прослушивают и смотрят, чтобы никакой дряни и гадости не было. Это нормальная международная практика. Не знаю, чем надо думать, чтобы подарить от президента России сувенир или подарок, предварительно не проверенный», - рассказал Владимир Шевченко.

Напомним, Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч на пресс-конференции по итогам саммита Россия-США, пишут «Дни.ру». При этом он отметил, что мяч теперь на стороне американского лидера, так как чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Трамп принял подарок, бросил его находившейся рядом супруге Мелании и заявил, что по приезду домой отдаст мяч сыну Барону.

Ранее сообщалось, что служба безопасности президента США проверила футбольный мяч, который ему подарил Путин, отмечает Газета.ру.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.