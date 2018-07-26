«Жучки» и всякая гадость. Экс-глава протокола Кремля о проверке подарков президента

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В эфире НСН Владимир Шевченко заявил, что в подаренном президенту США Дональду Трампу футбольном мяче не могло быть прослушивающих устройств.

Американские СМИ сообщили, что футбольный мяч чемпионата мира-2018 года в России, который президент РФ Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в Хельсинки, оснащен специальным чипом. Устройство, как отмечает Bloomberg, не является шпионским, а только обеспечивает обмен данными на расстоянии около десяти сантиметров.



В эфире НСН экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал, что встроить «жучок» в подарок никак не могли – все сувениры для первых лиц проходят тщательную проверку.

«Подарки, которые лидеры стран дарят друг другу, обязательно проверяются. Как правило, их бывает много. Не только от президента, но и от вице-президента и других лиц. Все подарки обязательно проверяются службами безопасности. Мы всегда так делали. Есть группа людей, которые просвечивают, прослушивают и смотрят, чтобы никакой дряни и гадости не было. Это нормальная международная практика. Не знаю, чем надо думать, чтобы подарить от президента России сувенир или подарок, предварительно не проверенный», - рассказал Владимир Шевченко.

Напомним, Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч на пресс-конференции по итогам саммита Россия-США, пишут «Дни.ру». При этом он отметил, что мяч теперь на стороне американского лидера, так как чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Трамп принял подарок, бросил его находившейся рядом супруге Мелании и заявил, что по приезду домой отдаст мяч сыну Барону.

Ранее сообщалось, что служба безопасности президента США проверила футбольный мяч, который ему подарил Путин, отмечает Газета.ру.