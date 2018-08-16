Песков: Путин подготовил подарок на свадьбу главы МИД Австрии

Владимир Путин подготовил свадебный подарок для главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, чью свадьбу президент России планирует посетить в предстоящую субботу, 18 августа. Как сообщают «Известия», об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, однако он не стал раскрывать подробности о презенте.

Также Песков отметил, что Владимир Путин получил приглашение на торжество во время визита в Вену и «с удовольствием его принял». Пресс-секретарь подчеркнул, что информации о том, сколько времени президент РФ проведёт на свадьбе, нет, поскольку это «мероприятие не протокольное».

Как отмечает RT, ранее помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что российский лидер по дороге в Берлин собирается сделать остановку в Австрию, где состоится торжество.