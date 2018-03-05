Джабаров: МИД Италии наплевательски отнесся к своим же депутатам

В эфире НСН сенатор, которому ранее отказали в итальянской визе, заявил, что не намерен инициировать ответные меры российской стороны.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, которому МИД Италии отказал в получении визы, в эфире НСН заявил, что не намерен инициировать ответные меры.



Напомним, что итальянская сторона сослалась на решение Евросоюза, который ввел в отношении сенатора персональные санкции. Таким образом, МИД Италии проигнорировал резолюцию ассамблеи, принятую в Тбилиси, согласно которой парламентарии ОБСЕ не подлежат ограничению в выдаче виз.

В эфире НСН он завил, что своим решением итальянское внешнеполитическое ведомство поставило интересы Евросоюза выше интересов ОБСЕ (слушать аудио).

«Я думаю, что это непринципиально (принимать ответные меры – прим. НСН). У нас же нет такой политики – «око за око, глаз за глаз». Я думаю, что итальянский МИД поступил, не уважая волю своих же депутатов, которые являются членами Парламентской ассамблеи (ОБСЕ – прим. НСН), которые голосовали за неприменение санкций против депутатов ПАСЕ. Я думаю, что этот вопрос даже не будет рассматриваться. Просто мы примем это к сведению, что МИД (Италии – прим. НСН) поставил интересы Евросоюза выше интересов ОБСЕ и своих же депутатов», - сказал сенатор в беседе с НСН.

Владимир Джабаров направлялся в Италию для наблюдения за выборами в составе делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По словам сенатора, он был единственным российским наблюдателем в составе делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В Италии в воскресенье, 4 марта, состоялись всеобщие парламентские выборы в сенат и палату депутатов. После обработки 50 процентов бюллетеней лидирует партия «Движение пяти звёзд» (31,2 процента). Партия «Лига» получила чуть больше18 процентов, партия «Вперёд, Италия» - около 14 процентов.

Ранее в эфире НСН член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что невыдача визы сенатору Джабарову, однозначно, является нарушением.