МИД Италии отказал в визе попавшему под санкции сенатору Джабарову

Первому зампреду комитета Совета Федерации по международным делам Владимиру Джабарову отказали в итальянской визе. Как сам сенатор рассказал журналистам, он направлялся в Италию для наблюдения за выборами в составе делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По словам Джабарова, Италия сослалась на решение ЕС, который ввел в отношении него персональные санкции. Таким образом, Рим проигнорировал резолюцию ассамблеи, принятую в Тбилиси, согласно которой парламентарии ОБСЕ не подлежат ограничению в выдаче виз.



«У нас прекрасное взаимодействие с итальянской делегацией и в Парламентской ассамблее, и вообще на всех уровнях. Тем не менее руководство Евросоюза оказало давление на Италию», - сказал Джабаров, слова которого приводит ТАСС.

Сенатор отметил, что был единственным российским наблюдателем в составе делегации ПА ОБСЕ.

В Италии в воскресенье проходят парламентские выборы, а также выборы в администрации двух областей.