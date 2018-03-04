В Совфеде возмутились невыдачей итальянской визы Джабарову

РИА Новости

Сенатор Сергей Цеков в эфире НСН назвал решение итальянского МИД «неправильным и недальновидным».

Решение МИД Италии, который отказал во въезде в страну первому зампреду комитета Совета Федерации по международным делам Владимиру Джабарову, является нарушением резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в составе которой находился российский политик. Такое заявление сделал в эфире НСН коллега Джабарова по комитету Совфеда сенатор Сергей Цеков.

«Невыдача визы сенатору Джабарову, однозначно, является нарушением. Даже если он находится в санкционном списке ЕС – он сенатор и занимается серьезной политической деятельностью. Он член ПА СЕ и никаких ограничений для осуществления его деятельности не может быть. Он в данном случае ехал в Италию не по каким-то личным делам, а по делам государственным. Я думаю, что по этому поводу будут сделано соответствующие заявления и выводы. Этот шаг совершенно неправильный и недальновидный. Он не пойдет на пользу самой Италии и ЕС», – заявил собеседник агентства.

Говоря о возможном зеркальном ответе, сенатор высказал мнение, что его следует рассматривать только в отношении тех, кто принимал решение по Джабарову.

«Полный запрет въезда итальянским политикам только сыграет на руку тем, кто антироссийски настроен и проводит антироссийскую политику. Все же из Италии едет много политиков с дружескими целями. В том числе и в Крым. Так что в данном случае это не пойдет на пользу российско-итальянским отношениям. Только точечно. В любом случае, решение будет принимать не Совфед, а МИД РФ», - отметил Цеков.

Он добавил, что работает с Джабаровым уже четыре года и считает его очень взвешенным политиком, работа которого направлена на улучшение международных отношений между Россией и другими странами.

«Он отстаивает интересы России спокойно и грамотно. Думаю, что это решение, примененное персонально к Джабарову, очень неправильное», – подчеркнул сенатор от Крыма.

Ранее сенатор Владимир Джабаров рассказал журналистам, что МИД Италии отказал ему в выдаче визы, сославшись на решение ЕС, который внес его в санкционные списки. Джабаров направлялся в Италию в составе делегации ПА ОБСЕ, в качестве единственного наблюдателя от России на проходящих в стране парламентских выборах.