Месть за Скрипалей. Как в США ищут повод для антироссийских санкций

Фото: djinjik.ru

В российском посольстве в США назвали надуманным повод для введения новых ограничений против России.

Очередные санкции против России, которые на этот раз Соединенные Штаты решили ввести из-за дела от отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, российская сторона назвала надуманными и «драконовскими». В посольстве РФ в США отметили, что американская сторона использует для принятия ограничений события марта этого года, не приводя при этом никаких доказательств. Напомним, что в Вашингтоне заявили, что правительство РФ использовало нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Солсбери.

В российском посольстве также предложили предать гласности свою переписку с Госдепом по поводу «принципиальных подходов» российской стороны к расследованию дела Скрипалей, отмечает RT. Напомним, ранее в Лондоне также связали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии со «вмешательством» России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

В то же время, на фоне заявлений о новых санкциях, 8 августа курс американского доллара на торгах Московской биржи перевалилчерез уровень 65 рублей. Это произошло впервые с 11 апреля 2018 года.

в своем прогнозе не исключил ослабление курса национальной валюты, но выразил мнение, что с антироссийскими санкциями никак не связано.

«Прогноз 65-70 [рублей за доллар] имеет право на жизнь, как и любой другой прогноз. Более того, инерционное ослабление рубля к 65 нас к концу года точно выведет, но какое отношение это имеет к санкциям? Это немного странно. Не понятно, почему они делают такой вывод, потому что после скачка в апреле из-за американских санкций никаких заметных колебаний рубля не было», - отметил экономист в эфире НСН.

Напомним, что новые антироссийские санкции, как заявили ранее в Госдепартаменте США, могут вступить в силу уже 22 августа, пишет Ura.ru. Ограничения будут касаться поставок в Россию продукции двойного назначения.Еще спустя 90 дней США могут ввести второй пакет санкций, где уже предусмотрено практически полностью прекращение экспорта и запреты на полеты в США из России. На эти меры, как сообщате РИА Новости, Вашингтон готов пойти, если Россия не предоставит гарантий неприменении химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести соответствующие проверки.