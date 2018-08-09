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Экономика

В РАН заверили, что обвала рубля из-за санкций США не будет

9 Августа 2018 в 09:35
В РАН заверили, что обвала рубля из-за санкций США не будет
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг рассказал НСН, чего ждать рублю от американской санкционной удавки.

Из-за заявлений США о расширении санкций в отношении России заметно упала российская национальная валюта. Курс рубля по отношению к доллару накануне достиг минимальной отметки за последние два года и за день упал более чем на полтора рубля.

В эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг заявил, что такое падение стало результатом четырехлетней политики США давления на Россию. По его словам, обвала рубля опасаться не стоит, но обострение ситуации и дальнейшее небольшое падение национальной валюты прогнозируется (слушайте аудио).

«То, что это обострит ситуацию, это точно. Курс национальной валюты всегда находится под давлением в таких случаях. Речь идет о том, что вчера он достаточно серьезно снизился, и еще нужно переварить, что случится, когда новые санкции будут введены. Понятно, что их тактика на четыре года, чтобы потихоньку зажимать, начинает давать свои плоды. Но это реальный факт, что ж теперь делать. У нас ничего не изменилось по влиянию главного фактора на курс национальной валюты, а именно цены на нефть. Поэтому особо нет опасений по поводу того, что рубль может стремительно как-то упасть. Но, конечно, американские санкции могут повлиять. Может, еще на пару рублей курс евро снизится», — предположил экономист.

Месть за Скрипалей. Как в США ищут повод для антироссийских санкций
Напомним, накануне стали известны подробности планируемого расширения антироссийских санкций со стороны США. Законопроект о расширении санкций, внесенный в Конгресс США, предусматривает, в частности, запрет на операции и замораживание активов российских государственных банков в США и запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель. Кроме того, Госдеп США объявил о санкциях против России из-за инцидента в Солсбери с бывшим разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Ограничения будут касаться поставок в Россию продукции двойного назначения. Первая волна санкций вступит в силу 22 августа. Еще спустя 90 дней США могут ввести второй пакет санкций, где уже предусмотрено практически полностью прекращение экспорта и запреты на полеты в США из России.
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