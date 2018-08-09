В РАН заверили, что обвала рубля из-за санкций США не будет

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг рассказал НСН, чего ждать рублю от американской санкционной удавки.

Из-за заявлений США о расширении санкций в отношении России заметно упала российская национальная валюта. Курс рубля по отношению к доллару накануне достиг минимальной отметки за последние два года и за день упал более чем на полтора рубля.

В эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг заявил, что такое падение стало результатом четырехлетней политики США давления на Россию. По его словам, обвала рубля опасаться не стоит, но обострение ситуации и дальнейшее небольшое падение национальной валюты прогнозируется (слушайте аудио).

«То, что это обострит ситуацию, это точно. Курс национальной валюты всегда находится под давлением в таких случаях. Речь идет о том, что вчера он достаточно серьезно снизился, и еще нужно переварить, что случится, когда новые санкции будут введены. Понятно, что их тактика на четыре года, чтобы потихоньку зажимать, начинает давать свои плоды. Но это реальный факт, что ж теперь делать. У нас ничего не изменилось по влиянию главного фактора на курс национальной валюты, а именно цены на нефть. Поэтому особо нет опасений по поводу того, что рубль может стремительно как-то упасть. Но, конечно, американские санкции могут повлиять. Может, еще на пару рублей курс евро снизится», — предположил экономист.