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Политика

«Дело на мэра Евпатории»: Крым борется с коррупционным наследием Украины?

3 Апреля 2019 в 13:47
«Дело на мэра Евпатории»: Крым борется с коррупционным наследием Украины?
ФОТО: Андрей Филонов/социальные сети

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал, что власти республики продолжают активную борьбу с украинским коррупционным наследием.

Против мэра Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело. Как пишет РИА Новости, в пресс-службе управления ФСБ по республике Крым и Севастополю сообщили, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. В настоящий момент у него дома и по месту работы проводятся следственные действия.

Ранее, 2 апреля, Евпаторийский городской суд вынес решение об увольнении Филонова с поста главы городской администрации. Иск против чиновника подала прокуратура — после того, как он назначил на должность директора одного из муниципальных учреждений отца своей гражданской жены. В надзорном ведомстве усмотрели в этом назначении конфликт интересов.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал, что нынешние крымские власти продолжают активную борьбу с украинским коррупционным наследием.

«Сами понимаете, какой наследство нам досталось от Украины – государства, которое было коррумпировано сверху донизу. И, к сожалению, методы работы первых руководителей наших городов и районов были очень сомнительными по стандартам России. С ними боролись, в отношении четырёх человек [были возбуждены] уголовные дела. Некоторые уже осуждены. А сейчас какой-то шум начался вокруг главы администрации Евпатории. Но какой-то конкретики я по этому поводу сказать пока не могу. Борьба с коррупцией во всех органах власти Российской Федерации – это нормальное явление, которое можно только приветствовать. Но при этом, конечно, не должны страдать невинные», - отметил собеседник НСН.

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Кроме того, Сергей Цеков подчеркнул, что с украинским наследием в Крыму успешно борется Сергей Аксенов. По его словам, крымчанам повезло в том, что он нетерпим к коррупции. Причём ещё во времена Украины.

«Он уже тогда проявил себя, как жесткий, напористый, целенаправленный борец с коррупцией. И когда он возглавил республику, это направление работы стало для него очень важным. Я уверен, что в ближайшие пять лет в Крыму с коррупцией будет всё решено. И мы станем, как я думаю, одним из наименее коррумпированных регионов РФ. Фактически же коррупционеры – это борцы с нашим государством. И как ещё к ним можно относиться?», - заключил сенатор.

Между тем, Андрей Филонов на своей странице в Facebook сообщил, что у него есть веские основания полагать, что судебное решение не вступит в силу. Он уже подготовил апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма. Политик подчеркнул, что готов «к длительному судебному процессу», чтобы отстоять свою правоту — и дойдет вплоть до Верховного суда России.

В свою очередь, глава республики Крыма Сергей Аксенов, комментируя уголовное дело против Андрея Филонова, заявил, что «неприкасаемых нет».

 

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