Совфед поддержал решение Аксёнова уволить керченского чиновника-хама

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Сенатор от Крыма в эфире НСН рассказал, как глава региона воспитывает хамовитых чиновников.

В Керчи 21 февраля в ходе выездного совещания главы Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что дает заместителю главы администрации Керчи Евгению Адаменко две недели, чтобы научиться разговаривать с гражданами. При получении новых жалоб от жителей, Аксенов пригрозил хамовитому чиновнику увольнением, сообщает Керчь.ФМ.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН поддержал главу Крыма и заявил, что чиновнику, не умеющему общаться с гражданами, не место в администрации Керчи.

«Я Аксенова знаю больше 10 лет. Он человек, который не терпит хамства, уважительно относится к людям, коллегам. Я ни разу не слышал, чтобы он нагрубил человеку, чтобы он не ответил на вопрос, который ему задают, чтобы он не откликнулся на просьбу. Его вечно окружают люди, задают вопросы, он со всеми общается, даже когда у него нет времени. Но люди на первом месте. Он говорит, что обязательно должен их выслушать. Потому и потребовал такого же отношения от чиновников Керчи. Я считаю, что это абсолютно правильно! Если этот керченский чиновник не может общаться с гражданами, его нужно выгнать! С хамством нужно бороться самым жестким образом», - убежден сенатор Цеков.





Проштрафившийся замглавы администрации Керчи уже не первый раз попадает в информационную повестку своими неосторожными высказываниями. Ранее тот же самый Евгений Адаменко, резко критикуя строителей Крымского моста за многочисленные нарушения в ходе строительства, использовал нецензурные выражения в интервью НСН, называл "долб...ми" всех субподрядчиков и крайне эмоционально рассказывал, как надо поступить с ними за оплошности в работе.

Превентивные проверки на употребление запрещенных препаратов в администрации Керчи, которые могли привести к эмоциональной несдержанности чиновника, видимо, не дали результатов. Поэтому на защиту горожан от хамства пришлось стать главе региона.