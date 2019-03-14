ФСБ привела в исполнение угрозы Аксенова керченскому чиновнику

Новые обыски и задержания в администрации Керчи кардинально повлияют на грядущие в сентябре этого года выборы мэра города. Бывшие фавориты в одночасье стали "токсичными" как для руководства Крыма, так и для Кремля.

Сотрудники ФСБ, Следственного комитета и ОМОН доставили утром 14 марта заместителя главы администрации Евгения Адаменко на его рабочее место в здании городской администрации. Силовики оцепили помещение, в приемную кабинета не пустили даже секретаря. По всей видимости, спецслужбы сопровождали чиновника из дома, поскольку одет он был в не соответствующую рабочему дресс-коду одежду, чтобы провести обыск в его кабинете. Евгений Адаменко был в синих спортивных штанах и кроссовках.

Источник НСН в администрации Керчи уверен, что ФСБ привела в исполнение угрозы главы Крыма Сергея Аксенова в адрес керченской городской администрации. Ранее глава Крыма публично заявил о своем предупреждении в адрес Адаменко. Выговор был объявлен за многочисленные жалобы от керчан на хамство чиновника.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН поддержал главу Крыма и заявил, что чиновнику, не умеющему общаться с гражданами, не место в администрации Керчи.

Задержанный ФСБ замглавы администрации Керчи уже не первый раз попадает в информационную повестку Крыма. Ранее тот же самый Евгений Адаменко, резко критикуя строителей Крымского моста за многочисленные нарушения в ходе строительства, использовал нецензурные выражения в интервью НСН, называл "долб...ми" всех субподрядчиков и крайне эмоционально рассказывал, как надо поступить с ними за оплошности в работе.

Учитывая, что задержанного ФСБ Адаменко в городе называют "правой рукой" и "чиновником по особым поручениям" действующего главы администрации Керчи Сергея Бороздина, в ближайшее время у спецслужб, очевидно, встанет вопрос и о его причастности к тем делам и нарушениям, которые инкриминируют г-ну Адаменко. В любом случае, прошедшие обыски в администрации Керчи могут кардинально повлиять на грядущие в сентябре этого года выборы мэра Керчи. И если до сих пор г-н Бороздин являлся безусловным фаворитом на этих выборах и косвенно подтверждал свое участие в них, то теперь, когда Бороздин стал "токсичным кандидатом", Сергей Аксенов может поставить на другую "лошадь" в этом забеге...