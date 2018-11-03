«Битва за Китай». Американист о соперничестве России и США

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации начать разработку торгового соглашения с Китаем. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что американский лидер намерен представить некоторые предложения председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН предположил, что США пришлось пойти на уступки Китаю в надежде остановить его сближение с Россией.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не всегда говорит правду в своих публичных выступлениях. Он сообщил, что старается держать свое слово, но не всегда это ему удается. «Когда могу, я говорю», - отметил он.