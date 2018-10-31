Политолог: США и Китай будут бороться за РФ в главной геополитической схватке

Абсолютной гегемонии США в скором времени придёт конец. Такое мнение во время пресс-конференции в НСН высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. По его словам, теперь у Вашингтона есть несколько противников, среди которых есть Россия.

«По всем прогнозам США является лидером. Некоторые аналитики считают, что к 2050 году на первом месте будет Китай (в два раза будет превосходить экономику США), на втором - Индия, на третьем – США. Абсолютная гегемония США приходится на послевоенный период. Тогда США обладали монополией на абсолютное оружие, на них приходилось 50% мирового ВВП, был один измождённый противник – СССР. Сейчас на США приходится где-то 20% мирового ВВП, долг в 22 триллиона долларов, монополии абсолютной на оружие нет. Теперь есть ряд противников: Иран, Россия, Северная Корея, Китай», - отметил политолог.

По словам Константина Блохина, единственная страна, которая в будущем обеспечит геополитический перевес в главном противостоянии США и Китая, это Россия.

«Запад чувствует, что за ним лидерство, он хочет эту ситуацию изменить. Он понимает особую роль России, что главная геополитическая схватка XXI века будет проходить между США и Китаем, а победу одержит та страна, которая будет иметь перевес в военно-политических и экономических ресурсах. Единственная страна, которая этот перевес обеспечит – это Россия. Россия изменит правила игры в мире. За нас будут бороться и Китай, и Америка, когда будет усиливаться конфронтация. США это понимают, они и хотят нас вывести из этой игры», - подчеркнул Блохин.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» заявил, что вооружённые силы США заточены под войну, однако Вашингтон при этом понимает, что Вашингтон не в силах победить Москву и Пекин.