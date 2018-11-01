Трамп признался, что иногда врет

Президент США Дональд Трамп заявил, что не всегда говорит правду в своих публичных выступлениях. Такое заявление он сделал в вышедшем в четверг интервью телекомпании ABC.

Журналисты напомнили Трампу о его предвыборном обещании «никогда не лгать», которое он сделал в 2016 году. Президент США ответил, что старается держать свое слово. «Когда могу, я говорю», - сообщил он. При этом Трамп упрекнул американские СМИ в том, что и они далеко не всегда говорят правду о нынешнем президенте США.

Ранее стало известно, что шпионы подслушали интимные тайны Трампа, пишут «Дни.ру». Президент США пользуется своим личным iPhone, переговоры по которому становятся достоянием шпионов.