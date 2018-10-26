Азовское море раздора. Споры с Россией приведут Украину в тупик

Эксперты в эфире НСН рассказали об обострении ситуации в Азовском море, а так же о возможных последствиях.

Разрыв договора между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря «де-факто невозможен». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины и член «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, такими действиями Украина сама загоняет себя в тупик. Не смотря на это, депутат призвал власти страны наращивать группировки украинских кораблей в Азовском море. При этом Украина уже планировала проведение совместных с НАТО учений в Азовском море в середине октября без российского согласия.

Однако первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН рассказал, что проведение таких мероприятий без разрешения РФ невозможно. Украина обязана направить Москве официальное обращение.

«Соответствующее военное ведомство и руководство Украины должно обратиться в адрес России за разрешением провести совместные учения. Украинскому руководству надо соблюдать минские договоренности», — заявил он.

Отметим, на сессии Европарламента в Страсбурге одобрили резолюцию об ужесточении антироссийских санкций в случае обострения ситуации в Азовском море. Речь идет об усилении пограничных досмотров со стороны России в соответствии международным морским правом после инцидентов с задержанием Украиной российских судов. Документ также предусматривает возможность создания поста спецпосланника по Крыму и Донбассу.

Правда член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что правовых последствий для России принятая резолюция иметь не будет.

«Я допускаю, что резолюция будет принята, но никаких правовых последствий для России она иметь не будет. Азовское море – это акватория, в которой действуют нормы международного права, которые Россия не нарушает. Никто, кроме Украины, претензий к России по этому поводу не предъявляет», — отметил он.

Напомним, российское судно «Норд» Украина задержала в марте, а в августе в херсонском порту был задержан танкер «Механик Погодин». Позднее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.