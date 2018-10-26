Новости за ночь: Стал известен срок окончания выдачи новых медполисов

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Россияне смогут заменить старый полис ОМС на новый до 1 ноября

В ближайшие шесть дней россиянам необходимо получить полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). На сайте Московского городского фонда ОМС сообщается, что выдача полисов будет приостановлена 1 ноября 2018 года. Отмечается, что обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса или сменить страховую медицинскую организацию застрахованные лица имеют право не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда в другой регион.

Согласно имеющимся на сегодня данным, примерно 6,5 млн москвичей имеют на руках старый полис. Всего в столице застраховано 12,3 млн человек. Вместе с тем, гражданам со старыми полисами не будут отказывать в экстренной медицинской помощи. Однако при отсутствии резкой угрозы здоровью у россиян могут возникнуть проблемы с получением медицинской помощи.

Депутат Рады предостерег Украину от разрыва договора с Россией по Азовскому морю

Разрыв договора между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря «де-факто невозможен». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины и член «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, такими действиями Украина сама загоняет себя в тупик. Не смотря на это, депутат призвал власти страны наращивать группировки украинских кораблей в Азовском море. Напомним, ранее на сессии Европарламента в Страсбурге одобрили резолюцию об ужесточении антироссийских санкций в случае обострения ситуации в Азовском море. Речь идет об усилении пограничных досмотров со стороны России в соответствии международным морским правом после инцидентов с задержанием Украиной российских судов. Документ также предусматривает возможность создания поста спецпосланника по Крыму и Донбассу.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что давал личные деньги на реализацию следственных мероприятий по поимке взяточников. Сейчас руководитель республики пытается вернуть эти деньги. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым 24». Аксёнов рассказал, что встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым, которого он попросил о возвращении ему денег «как можно скорее». Глава Крыма обосновал свою просьбу ограниченностью в ресурсах. Напомним, что в данный момент 2 млн рублей Сергея Аксёнова проходят как вещественные доказательства по разным уголовным делам. В частности в получении взятки был обвинен вице-премьер Крыма.

В Moody’s рассказали о влиянии санкций на суверенный рейтинг России

Ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу заявила, что ужесточение американских санкций в отношении России не должно сказаться на рейтинге страны, однако прогноз может быть ухудшен до стабильного. По словам Линдоу, агентство может взять паузу и пересмотреть фактическое влияние санкций на кредитный профиль России, в случае их реального ужесточения. Напомним, что в этом году Moody's дало позитивный прогноз по темпам роста ВВП России.