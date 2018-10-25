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Политика

«Санкций не будет». Сенатор о резолюции Европарламента по Азовскому морю

25 Октября 2018 в 18:24
«Санкций не будет». Сенатор о резолюции Европарламента по Азовскому морю
В эфире НСН Олег Морозов заявил, что Россия не нарушает норм международного права в Азовском море и никто, кроме Украины, претензий к Москве по этому поводу не предъявляет.

На сессии Европарламента в Страсбурге одобрили резолюцию об ужесточении антироссийских санкций в случае обострения ситуации в Азовском море. Речь идет об усилении пограничных досмотров со стороны России в соответствии международным морским правом после инцидентов с задержанием Украиной российских судов. Документ также предусматривает возможность создания поста спецпосланника по Крыму и Донбассу.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что правовых последствий для России принятая резолюция иметь не будет (слушайте аудио).

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«Я допускаю, что резолюция будет принята, но никаких правовых последствий для России она иметь не будет. Азовское море – это акватория, в которой действуют нормы международного права, которые Россия не нарушает. В этом смысле нет оснований для каких-либо инспекций. Досмотры судов производятся в полном соответствии с международным правом. Это касается не только украинских судов, но и других. Никто, кроме Украины, претензий к России по этому поводу не предъявляет. Что касается военных судов ВМФ России, то, с одной стороны, также есть нормы международного права, за которые мы не выходим, и есть двусторонние отношения с Украиной. Это два государства, которые имеют свои территориальные воды в Азовском море. Других государств там просто нет», - подчеркнул Олег Морозов.

Напомним, российское судно «Норд» Украина задержала в марте, а в августе в херсонском порту был задержал танкер «Механик Погодин», передает РИА Новости. Позднее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

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