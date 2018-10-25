«Санкций не будет». Сенатор о резолюции Европарламента по Азовскому морю

В эфире НСН Олег Морозов заявил, что Россия не нарушает норм международного права в Азовском море и никто, кроме Украины, претензий к Москве по этому поводу не предъявляет.

На сессии Европарламента в Страсбурге одобрили резолюцию об ужесточении антироссийских санкций в случае обострения ситуации в Азовском море. Речь идет об усилении пограничных досмотров со стороны России в соответствии международным морским правом после инцидентов с задержанием Украиной российских судов. Документ также предусматривает возможность создания поста спецпосланника по Крыму и Донбассу.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что правовых последствий для России принятая резолюция иметь не будет (слушайте аудио).

«Я допускаю, что резолюция будет принята, но никаких правовых последствий для России она иметь не будет. Азовское море – это акватория, в которой действуют нормы международного права, которые Россия не нарушает. В этом смысле нет оснований для каких-либо инспекций. Досмотры судов производятся в полном соответствии с международным правом. Это касается не только украинских судов, но и других. Никто, кроме Украины, претензий к России по этому поводу не предъявляет. Что касается военных судов ВМФ России, то, с одной стороны, также есть нормы международного права, за которые мы не выходим, и есть двусторонние отношения с Украиной. Это два государства, которые имеют свои территориальные воды в Азовском море. Других государств там просто нет», - подчеркнул Олег Морозов.

Напомним, российское судно «Норд» Украина задержала в марте, а в августе в херсонском порту был задержал танкер «Механик Погодин», передает РИА Новости. Позднее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.