Аресты журналистов после покушения на Мадуро назвали «поисками крайних»

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В эфире НСН профессор СПбГУ Лазарь Хейфец рассказал, в чьих интересах было организовать покушение на лидера Венесуэлы.

В Венесуэле после попытки покушения на президента страны Николаса Мадуро задержаны 11 сотрудников СМИ. Напомним, покушение с использованием беспилотников со взрывчаткой произошло в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарской партии. Глава государства, его супруга и члены высшего руководства страны не пострадали, сообщает ТАСС.



Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец заявил в эфире НСН, что, помимо журналистов, ранее были задержаны члены местной подпольной группировки «Фланелевые солдаты», которая взяла на себя ответственность за попытку покушения.

«Группировка "Фланелевые солдаты" действует уже более года. Впервые она проявила себя во время атаки с вертолета на военную базу и правительственные здания. Ее возглавлял погибший недавно в столкновении с правоохранительными органами бывший офицер полиции Оскар Перес. Они выдерживают жесткую силовую линию. Это подпольная организация, которую, вне всякого сомнения, можно считать террористической. Они уже заявили, что раз не получилось в этот раз, значит, получится в следующий. Аресты, которые последовали, не считая СМИ, это были аресты членов этой группировки, замешанных в акции, которая была год назад. Я удивился, как быстро вычислили организаторов покушения. Не исключено, что они действительно связаны с действом, которое произошло на проспекте Боливара в Каракесе», - рассказал Лазарь Хейфец.

Отметим также, что после инцидента Мадуро заявил, что к покушению могут быть причастны оппозиционные партии Венесуэлы, а также не исключил, что часть из тех, кто планировал убить его, проживают в США.

«Покушение на Мадуро должно было разрушить начавшуюся переоценку ценностей, сорвать движение на более самокритичное отношение к самим себе и ужесточить позицию власти. Есть соблазн обвинить в этом внешние силы или внутреннюю оппозицию, что и сделал Мадуро сказав, что знает о заказчиках, указав на Майями и оппозицию среди венесуэльских мигрантов во Флориде. Некое желание найти крайнего и найти его не страны имеет место быть», - добавил эксперт.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес также сообщал, что при попытке покушения на Мадуро взорвался не один, а сразу три беспилотных летательных аппарата. Отметим, что госсекретарь США Майкл Помпео ранее заявил, что Соединенные Штаты не располагают подробностями покушения на венесуэльского лидера. Со своей стороны, МИД РФ резко осудило попытку покушения.