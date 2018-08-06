В сети появилось видео взрыва дрона во время выступления Мадуро

В сети опубликовано видео, на кадрах которого запечатлено уничтожение дрона со взрывчаткой во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как отмечает Газета.ру, эти кадры в своём Twitter опубликовал глава издания El Nacional Мигель Отеро. На них отчётливо видно, как беспилотник взрывается над проспектом Боливара как раз в тот момент, когда Мадуро произносит речь.

Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx — Miguel H Otero (@miguelhotero) 5 августа 2018 г.

Напомним, покушение на Мадуро было совершено 4 августа – он выступал на военном параде в Каракасе. В результате ЧП ранения получили более семи человек. Сам президент Венесуэлы не пострадал. Известно, что ответственность за произошедшее взяла на себя местная подпольная группировка «Фланелевые солдаты».

Между тем, «Известия» отмечают, что после попытки покушения на Николаса Мадуро правоохранителями были задержаны более 11 журналистов. Об этом сообщили в Национальном профсоюзе работников венесуэльской печати. В организации настаивают на том, что эти действия являются неприемлемыми, а тех, кто нарушает «права на информацию» потребовали наказать.