МИД РФ осудил покушение на президента Венесуэлы

Министерство иностранных дел Российской Федерации резко осудило попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства, передает Газета.ру.
На Смоленской площади подчёркивают, что невозможно оправдать террористические способы, применяемые для политической борьбы. В МИД РФ отмечают, что покушение на Мадуро организовано в тот момент, когда правящая партия Венесуэлы определила в ходе съезда необходимые экстренные меры для восстановления экономики республики. Министерство иностранных дел РФ выразило солидарность с жителями страны и пожелало выздоровления пострадавшим.
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью дронов. Как сообщала НСН, несколько беспилотных летательных аппаратов взорвались в воздухе в тот момент, когда Мадуро принимал в Каракасе парад в честь очередной годовщины создания Национальной гвардии. Глава государства не пострадал, его закрыли кевларовыми щитами, ранения получили 7 военных.