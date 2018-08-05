МИД РФ осудил покушение на президента Венесуэлы

Министерство иностранных дел Российской Федерации резко осудило попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства, передает Газета.ру .

На Смоленской площади подчёркивают, что невозможно оправдать террористические способы, применяемые для политической борьбы. В МИД РФ отмечают, что покушение на Мадуро организовано в тот момент, когда правящая партия Венесуэлы определила в ходе съезда необходимые экстренные меры для восстановления экономики республики. Министерство иностранных дел РФ выразило солидарность с жителями страны и пожелало выздоровления пострадавшим.

Президента Венесуэлы попытались убить с помощью дронов. Как сообщала НСН, несколько беспилотных летательных аппаратов взорвались в воздухе в тот момент, когда Мадуро принимал в Каракасе парад в честь очередной годовщины создания Национальной гвардии. Глава государства не пострадал, его закрыли кевларовыми щитами, ранения получили 7 военных.