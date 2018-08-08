Американист о письме Трампа президенту РФ: «Оно носит серьёзный характер»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН рассказал, почему письмо Дональда Трампа было передано в Кремль через американского сенатора.

Американский сенатор-республиканец Пол Рэнд передал письмо президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что письмо получено российской стороной, в Кремле с ним пока не ознакомились.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире НСН предположил, почему письмо американского президента было передано в Кремль необычным путем.

«Это является следствием экстраординарной ситуации, которая складывается в Соединенных штатах. Следствие этой ситуации состоит в том, что Трамп уже не доверяет своему окружению. Сегодня он вообще не доверяет системе государственного управления. Потому что такие письма обычно по линии МИДа, через Помпео, через посольство», — рассказал эксперт.

Владимир Васильев объяснил, что ранее действовали дипломатические каналы, которые соблюдали все правила. По словам эксперта, Трамп опасается, что его послание может даже через каналы разведки стать достоянием всего мира.

«Уже были скандалы с письмами, когда они не доходили до адресатов, а оказывались в печати. По всей видимости, Трамп опасается, что его послание так же может не дойти до Кремля, а попадет в СМИ. Это еще раз говорит об очень серьезном кризисе в государственном управлении США», — заметил американист.

Собеседник НСН обратил внимание на то, что по закону о любых изменения политического курса американский президент должен обращаться к Конгрессу и согласовывать, в особенности, если эти изменения носят резкий характер. В данном случае, обращение через личное доверенное лицо говорит о серьезности содержания письма.

«Второе, о чем говорит эта история, что Пол Рэнд является доверенным лицом президента Америки, этакий Трамп по-кентукски. Поэтому можно говорить о том, что письмо содержит личные мотивы или же о речь может идти о серьезных стратегических разворотах в российско-американских отношениях. Просто Трамп не хочет, как прописано в законе, обращаться в Конгресс, и решил напрямую обратиться к Путину», — заявил Васильев.

Американист отметил, что в случае личных договоренностей в переписке с российским президентом, Трамп просто поставит Конгресс перед фактом. Нюанс состоит в том, что подобное поведение может быть расценено как нарушение конституционных прав.

«Здесь очень важно, каким образом ответит российская сторона. Возможно, это будет визит Лаврова или другого доверенного лица. Естественно это вызовет еще большие кривотолки в американской столице и в мировой общественности. Однако сам факт уже есть и в этом виновата сама политическая элита США», — резюмировал Васильев.

Напомним, Пол Рэнд в составе американской делегации приехал с визитом в Москву в начале августа. Он пригласил членов комитета Совета федерации по международным делам нанести ответный визит в Вашингтон.