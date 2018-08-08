«В избе не должно быть сора». Протоиерей РПЦ о разоблачении истязаний детей в приюте

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В эфире НСН Всеволод Чаплин раскритиковал спецпроект Lenta.ru и призвал по одиночному случаю не делать всеобъемлющих выводов.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил возмущение информацией, представленной спецпроектом Lenta.ru «Рабы Божьи», об истязаниях детей в приютах Русской церкви.

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в эфире НСН рассказал, как на самом деле должен был быть освещен случай в Мосейцево.

«Я прочел эту статью. Сразу скажу, что она мне не очень понравилась. Действительно, в ней на основании двух или трех случаев делаются какие-то очень жесткие и слишком общие выводы, граничащие с политическим доносом. В статье, в частности, отец Наум Байбородин, известнейший духовник, который получил высокую оценку патриарха, который руководил духовно многими архиереями, священниками и десятками тысяч мирян, выставляется в каком-то таком не просто карикатурном свете, а изображается как глава опасной духовной системы и просто опасный человек. При этом статья, похоже, ведет дело к тому, что она требует от церкви отказаться от воспитания, в том числе, в таких достаточно критических формах, отказаться от того, чтобы говорить людям правду об их грехах, в особенности в личной жизни. Вот как раз отец Наум и его последователи прямо об этом говорили, что многим и не нравилось», — объяснил отец Всеволод.

Протоиерей рассказал, что сам не является большим поклонником Наума Байбородина и некоторых его методов, которые воспроизводятся и другими священниками. По его словам, даже критично отзывался о нем в своих изданиях. Отец Всеволод отметил, что в некотором смысле текст может упрощать вещи, однако инцидент в Мосейцево имеет отдельную категорию. Может кто-то и отрицает решение суда, но оно есть и это тревожный момент.

«Когда возникают такого рода случаи, церковь должна не скрывать их, не замалчивать общественную дискуссию, а максимально открыто для членов церкви, т.е. для всех крещеных православных христиан, исследовать эти практики, и говорить что было, а чего не было. Понятно, что община в Мосейцево не относилась к каноническому церковному институту, но был священник, который руководил духовно этой общиной. Все происшествие должно было быть проанализировано. Делать это должна была не Lenta.ru, а журнал Московской патриархии, канал «Спас» и так далее. Тут не то, что не нужно выносить сор из избы, просто в избе не должно быть сора. Мы не должны выстраивать фасад, за которым будут прятаться опасные для духовной и мирской жизни проблемы, но и ярлыки не должны навешиваться», — резюмировал протоиерей.

Напомним, случай в приюте села Мосейцево произошел в ноябре 2014 года. Тогда в результате истязаний скончалась 13-летняя воспитанница приюта. По этому делу в октябре 2017 года Ростовский районный суд приговорил к срокам от 5 до 12 лет лишения свободы трех местных жительниц, Людмилу Любимову, Раису Гусманову и Гузель Семенову.