«Свинья-копилка» взывает к ЕС. Зачем США взаимный отказ от торговых пошлин

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Дональд Трамп призвал Европейский союз отменить введённые ранее торговые пошлины.

Президент США Дональд Трамп предложил Европейскому союзу взаимный отказ от торговых пошлин, субсидий и барьеров. По версии американского лидера это поспособствует прийти к «свободному рынку» и «справедливой торговли». Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter 24 июля, накануне визита главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Белый дом, сообщает RT.

Американский президент при этом пояснил, что США готовы отказаться от торговых пошлин для Евросоюза, в то время как ЕС – ещё нет. Однако Дональд Трамп всё же надеется, что в Брюсселе прислушаются к предложению Вашингтона.

Несмотря на заверения Трампа, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев ранее в эфире НСН рассказал, что Вашингтону нужно долгосрочная торговая война.

«Трамп ведёт долгосрочную стратегию торговой войны. Смысл этой торговой войны состоит в стабилизации торгового баланса, который есть у США со всеми торговыми партнёрами, а потом его уменьшение. Отрицательное сальдо торгового баланса (разность между стоимостью экспорта и импорта – прим. НСН) со странами Евросоюза составляет 151 миллиард долларов по итогам 2017 года, а с Китаем - порядка 375 миллионов долларов. За первый год пребывания Трампа ситуация с торговым балансом ухудшилась. Эта ситуация и подталкивает Трампа к тому, что торговая война должна вестись, чтобы были ощутимые экономические результаты», - пояснил эксперт.

Пока Трамп предлагает ЕС освободить друг друга от торговых пошлин, Россия и Китай, по утверждениям СМИ, нашли главную слабость США, которая заключается в государственных облигациях. Так, Россия в 2018 году сократила активы с 96 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов, сообщает Газета.ру . Если подобные шаги предпримет КНР, у Соединённых Штатов возникнут серьёзные экономические проблемы. Такое мнение в эфиреранее выразил

«У Китая есть американские ценные бумаги на сумму более триллиона долларов. Постепенно он может выбросить на мировой рынок облигации через Гонконгскую фондовую биржу. Тогда возникнут серьёзные проблемы на финансовом рынке, что нанесёт страшный удар по всей американской экономике», - заключил Островский.

Пока США ждут ответа от Евросоюза по предложению об отмене пошлин, Дональд Трамп признался, что Соединённые Штаты похожи на «свинью-копилку», которую грабят. Он добавил, что Вашингтон ударяет пошлинами только по тем странам, которые не хотят обсуждать «справедливую сделку». Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает «Свободная Пресса» .