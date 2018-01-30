Американист: Антироссийская истерия в США закончится к концу года

Сергей Самуйлов рассказал в эфире НСН, что, несмотря на публикацию «кремлевского доклада», Трамп сохраняет надежду на взаимодействие с Москвой.
Министерство финансов США обнародовало так называемый «кремлевский доклад», в котором фигурируют 210 россиян. Под возможные будущие санкции Вашингтона попали политики, крупные российские бизнесмены, высокопоставленные чиновники. Большинство из них считаются лицами, приближенными руководству страны. В американском минфине отметили, что представленный конгрессу США список не является санкционным, он содержит лишь рекомендации. Некоторые из лиц, попавших в список, уже находятся под санкциями Вашингтона. Список подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят в США летом прошлого года.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН заявил, что пока публикация «кремлёвского доклада» ничем серьезным не грозит персонам, попавшим в него. Президент США Дональд Трамп надеется сохранить возможность взаимодействия с Москвой, когда поутихнет антироссийская истерия.
«На мой взгляд, пока это ничем серьёзным не грозит. Трамп вынужденно подписал в начале августа прошлого года соответствующий закон. У меня сложилось впечатление, что администрация Трампа, а, точнее, сам Трамп постарался отделаться минимумом уступок русофобам в Конгрессе. Список он передал, но он не санкционный. Это означает, что против этих людей не будут сразу предпринимать какие-то карательные меры. Это в свою очередь значит, что Трамп и его администрация хотят сохранить возможности в дальнейшем, когда эта вся антироссийская истерия поутихнет, взаимодействовать с нами», — полагает американист.
Антироссийская истерия может схлынуть до конца года, если республиканцам удастся доказать, что ФБР в период президентской избирательной кампании 2016-го года поддерживало Хилари Клинтон и действовало против Трампа.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что «индифферентно» относится к попаданию своей фамилии в «кремлевский список». По мнению Пескова, публикация доклада может нанести урон имиджу предпринимателей и политиков.