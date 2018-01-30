Американист: Антироссийская истерия в США закончится к концу года

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Сергей Самуйлов рассказал в эфире НСН, что, несмотря на публикацию «кремлевского доклада», Трамп сохраняет надежду на взаимодействие с Москвой.

Министерство финансов США обнародовало так называемый «кремлевский доклад», в котором фигурируют 210 россиян. Под возможные будущие санкции Вашингтона попали политики, крупные российские бизнесмены, высокопоставленные чиновники. Большинство из них считаются лицами, приближенными руководству страны. В американском минфине отметили, что представленный конгрессу США список не является санкционным, он содержит лишь рекомендации. Некоторые из лиц, попавших в список, уже находятся под санкциями Вашингтона. Список подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят в США летом прошлого года.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН заявил, что пока публикация «кремлёвского доклада» ничем серьезным не грозит персонам, попавшим в него. Президент США Дональд Трамп надеется сохранить возможность взаимодействия с Москвой, когда поутихнет антироссийская истерия.

«На мой взгляд, пока это ничем серьёзным не грозит. Трамп вынужденно подписал в начале августа прошлого года соответствующий закон. У меня сложилось впечатление, что администрация Трампа, а, точнее, сам Трамп постарался отделаться минимумом уступок русофобам в Конгрессе. Список он передал, но он не санкционный. Это означает, что против этих людей не будут сразу предпринимать какие-то карательные меры. Это в свою очередь значит, что Трамп и его администрация хотят сохранить возможности в дальнейшем, когда эта вся антироссийская истерия поутихнет, взаимодействовать с нами», — полагает американист.

Антироссийская истерия может схлынуть до конца года, если республиканцам удастся доказать, что ФБР в период президентской избирательной кампании 2016-го года поддерживало Хилари Клинтон и действовало против Трампа.

«Я рассчитываю, что поутихнет к концу этого года, сейчас республиканцы в Конгрессе давят на спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы он поскорей свернул свои расследования о российском вмешательстве в американские выборы 2016-го года. Трамп заявил, что готов дать ему показания под присягой. Уже всем ясно, что никакого сговора с Кремлем не было, что все это пустышка, это поняли и демократы. Тем более, республиканцами сейчас раскручивается новый скандал. Оказалось, вот это «русское досье», которое сфабриковал представитель британских спецслужб, — фальшивка, которая была профинансирована демократами. Но на основе этой ошибки ФБР добилось разрешения в суде на прослушивание и слежку за предвыборной командой Трампа и за ним самим в период избирательной кампании 2016 года. Подготовлен специальный меморандум, он пока закрытый, хотя идут утечки. Республиканцев это ужасно возмутило, потому что оказалось, что ФБР явно поддерживало Хилари Клинтон и действовало против Трампа и его команды. По закону это ведомство должно занимать нейтральную позицию. Все ждут обнародования этого закрытого меморандума, он станет мощным рычагом давления на Мюллера, чтобы он скорей свернул свои расследования. Если это удастся сделать в ближайшие месяц-два, к концу года страсти поутихнут. Надеюсь, в период президентства Трампа у него появится возможность предпринять что-то конструктивное в отношении нас», — предположил Самуйлов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что «индифферентно» относится к попаданию своей фамилии в «кремлевский список». По мнению Пескова, публикация доклада может нанести урон имиджу предпринимателей и политиков.