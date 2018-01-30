Американист: «Кремлёвский доклад» - минимальная уступка Трампа русофобам

Политолог в эфире НСН напомнил, что «Кремлёвский доклад» не вводит никакие ограничения.

В «Кремлёвский доклад», который опубликовал Минфин США, попало практически всё политическое руководство России. В частности туда попали премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие. Всего в списке перечислены свыше 200 человек, пишет RT.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН подчеркнул, что никаких карательных мер против людей, попавших с доклад, не будет (слушайте аудио).

«На мой взгляд, пока это ничем серьёзным не грозит. Трамп вынужденно подписал в начале августа прошлого года соответствующий закон. У меня сложилось впечатление, что администрация Трампа, а, точнее, сам Трамп постарался отделаться минимумом уступок русофобам в Конгрессе. Список он передал, но он не санкционный. Это не означает, что против этих людей сразу какие-то карательные меры будут предприняты», - отметил американист.

Стоит отметить, что мгновенного принятия санкций против всех людей, которые попали в список, не будет. Однако при попытке открыть счета или заключить сделки у них могут возникнуть проблемы. К тому же, власти США будут уделять повышенное внимание к данным персонам, сообщает Ura.ru .