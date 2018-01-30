В Совфеде «Кремлёвский доклад» назвали халтурой

Сенатор в эфире НСН назвал опубликованный Минфином США список справочником высшего руководства РФ.

Более 200 человек попали в «Кремлёвский доклад» США, который ранее был опубликован Минфином страны. В нём оказалось практически всё политическое руководство. Так, в списке фигурируют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генпрокурор Юрий Чайка и другие ведущие федеральные чиновники, сообщает Газета.ру.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН назвал опубликованный доклад халтурой (слушайте аудио).

«Я и без всяких США знаю перечень людей, которые руководят внешней и внутренней политикой РФ. Этот документ - некая халтура, потому что далеко не все люди, которые есть в этом справочнике, имеют отношение к тем или иным решениям, которые провозглашены в самом законе, на основании которого сделан доклад. С моей точки зрения, это халтурная работа тех, кто его готовил, потому что многие туда попали по должностям. Этот список можно назвать “списком высшего руководства России” и “списком наиболее успешных предпринимателей”, - считает сенатор.

По словам Андрея Климова, публикацией «Кремлёвского доклада» Вашингтон нарушил принцип невмешательства во внутренние дела суверенного государства.

«С точки зрения содержания, это прямая, наглая попытка повлиять на состав и структуру наших органов власти. Это очевидное вмешательство во внутренние дела России, которое производится с нарушением Устава ООН и принципа невмешательства во внутренние дела суверенного государства», - подчеркнул член Совета Федерации.

В то же время Андрей Климов уточнил, что никакого влияния на политику РФ американский доклад не окажет.

«Цель публикации списка – устрашить мир, Россию, тех людей, которые выполняют обязанности. Но никакого влияния на внутреннюю или внешнюю политику фактически это оказать не сможет», - заключил в эфире НСН Климов.

Ранее Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН заявил, что «кремлёвским докладом» президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «постарался отделаться минимумом уступок русофобам в Конгрессе». Напомним, упоминание в «кремлёвском докладе» не влечёт за собой мгновенное введение санкций, сообщает «Русская планета» .