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В Совфеде «Кремлёвский доклад» назвали халтурой

30 Января 2018 в 10:45
В Совфеде «Кремлёвский доклад» назвали халтурой

Сенатор в эфире НСН назвал опубликованный Минфином США список справочником высшего руководства РФ.

Более 200 человек попали в «Кремлёвский доклад» США, который ранее был опубликован Минфином страны. В нём оказалось практически всё политическое руководство. Так, в списке фигурируют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генпрокурор Юрий Чайка и другие ведущие федеральные чиновники, сообщает Газета.ру.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН назвал опубликованный доклад халтурой (слушайте аудио).

«Я и без всяких США знаю перечень людей, которые руководят внешней и внутренней политикой РФ. Этот документ - некая халтура, потому что далеко не все люди, которые есть в этом справочнике, имеют отношение к тем или иным решениям, которые провозглашены в самом законе, на основании которого сделан доклад. С моей точки зрения, это халтурная работа тех, кто его готовил, потому что многие туда попали по должностям. Этот список можно назвать “списком высшего руководства России” и “списком наиболее успешных предпринимателей”, - считает сенатор.

Американист: «Кремлёвский доклад» - минимальная уступка Трампа русофобам
По словам Андрея Климова, публикацией «Кремлёвского доклада» Вашингтон нарушил принцип невмешательства во внутренние дела суверенного государства.

«С точки зрения содержания, это прямая, наглая попытка повлиять на состав и структуру наших органов власти. Это очевидное вмешательство во внутренние дела России, которое производится с нарушением Устава ООН и принципа невмешательства во внутренние дела суверенного государства», - подчеркнул член Совета Федерации.

В то же время Андрей Климов уточнил, что никакого влияния на политику РФ американский доклад не окажет.

«Цель публикации списка – устрашить мир, Россию, тех людей, которые выполняют обязанности. Но никакого влияния на внутреннюю или внешнюю политику фактически это оказать не сможет», - заключил в эфире НСН Климов.

Ранее Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН заявил, что «кремлёвским докладом» президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «постарался отделаться минимумом уступок русофобам в Конгрессе». Напомним, упоминание в «кремлёвском докладе» не влечёт за собой мгновенное введение санкций, сообщает «Русская планета».

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