«Абсурдный стиль». Морозов о «рычагах давления» США на Россию

Олег Морозов в эфире НСН прокомментировал очередные угрозы американских политиков в адрес России, связанных с восстановлением Сирии.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия застряла в Сирии, потому что ищет страны, которые могли бы помочь в послевоенном восстановлении страны. «Мы обеспокоены присутствием в Сирии проиранских ополченцев и солдат регулярной армии этой страны», — уточнил Болтон и отметил, что это может дать Вашингтону дополнительные рычаги давления на Москву. На вопрос о намерении Белого дома сохранить военное присутствие в Сирии, советник президента не ответил.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил НСН, что подобная форма заявлений американских властей уже никого не удивляет (слушайте аудио).

«Если собираются сирийский сюжет, связанный с восстановлением, сделать инструментом давления, мне кажется, это абсолютнейший абсурд, потому что, я думаю, не только Западная Европа и Америка могут принимать участие в восстановлении Сирии. Есть арабские и другие государства мира, которые могут найти свой, в том числе, экономический интерес. Это элемент уже привычной для нас американской риторики. Любая тема, которая обсуждается, обязательно в себе несет элемент соперничества, давления на Россию, попытка получить какие-то реальные или мифические преимущества. Это такой стиль», - добавил он.

Ранее Болтон назвал дипломатическую деятельность России в Европе «фанатичной» и заявил, что Москва пытается найти помощников среди западных стран для финансирования операций, связанных с восстановлением Сирии. По его мнению, это также может послужить инструментом давления на Россию.