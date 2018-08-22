Помощник Трампа придумал способ давления на Россию

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон придумал, как Вашингтон надавит на Россию. Он убеждён, что Москвы пытается найти помощь для покрытия финансовых вложений, связанных с сирийским кризисом. Как подчеркнул Болтон, это доказывается «фанатичной дипломатической активностью» РФ в Европе, сообщает Reuters.

По мнению помощника Трампа, это можно использовать, чтобы Россия оказала содействие по некоторым вопросам, в том числе по выводу иранских военных из Сирии, сообщает Газета.ру .

Напомним, ранее Джона Болтона заподозрили в связях с задержанной на территории США россиянкой Марией Бутиной. Такую позицию высказали два конгрессмена, которые представляют Демократическую партию.