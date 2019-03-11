В РАНХиГС исключили побег Порошенко в Испанию

На Украине назвали возможные места для побега действующего президента страны Петра Порошенко в случае поражения на предстоящих выборах главы государства. Он может сбежать в Испанию или Молдавию, рассказал депутат Верховной рады Сергей Лещенко. По его словам, в Испании у нынешнего президента Украины есть недвижимость, а в Молдавии «проживает его бизнес-партнёр олигарх Владимир Плахотнюк».
В Испании Порошенко точно не ждут, заявил в эфире НСН декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Александр Чичин (слушайте аудио).
Напомним, что президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта. По данным последних социологических исследований, в президентском рейтинге лидирует шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать свои голоса 23,8 процента граждан.