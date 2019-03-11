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В РАНХиГС исключили побег Порошенко в Испанию

11 Марта 2019 в 09:16
В РАНХиГС исключили побег Порошенко в Испанию
Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС заявил НСН, что у Испании полно своих проблем и без украинского президента.

На Украине назвали возможные места для побега действующего президента страны Петра Порошенко в случае поражения на предстоящих выборах главы государства. Он может сбежать в Испанию или Молдавию, рассказал депутат Верховной рады Сергей Лещенко. По его словам, в Испании у нынешнего президента Украины есть недвижимость, а в Молдавии «проживает его бизнес-партнёр олигарх Владимир Плахотнюк».

В Испании Порошенко точно не ждут, заявил в эфире НСН декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Александр Чичин (слушайте аудио).

Где ждут Порошенко? Депутаты Рады называют места побега президента Украины
«Я думаю, что Порошенко всеми правдами и неправдами будет пробиваться на пост президента. Испании сейчас точно не до того, чтобы создавать себе еще какие-то конфликтные ситуации. Там скоро общие выборы, и вопрос с правительством не решен. У Испании самой полным-полно проблем, чтобы принимать Порошенко. Тем более, никакой связи между ним и Испанией вообще не существует. Так что, это абсолютно исключено. Наверное, если он куда-то и может отправиться в случае проигрыша, то так же, как его предшественники, в США», — сказал эксперт.

Напомним, что президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта. По данным последних социологических исследований, в президентском рейтинге лидирует шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать свои голоса 23,8 процента граждан.
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