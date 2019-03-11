На Украине определили возможные пути побега Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию в случае, ели не переизберётся на новый срок. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Сергей Лещенко, который ранее входил в Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Лещенко считает, что глава государства не останется на Родине, поскольку его там «не ждет ничего хорошего», у общества будет мощный запрос на предание его суду, передает Ura.ru . Испания может стать местом убежища Порошенко, так как он владеет там недвижимостью, а в Молдавии проживает его бизнес-партнёр Владимир Плахотнюк.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Как отмечает RT , результаты последнего социологического опроса показывают, что артист Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке. Если бы выборы состоялись сегодня, за него проголосовали бы почти 24% избирателей.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин ранее также заявил в эфире НСН, что в случае проигрыша на выборах, Порошенко покинет страну.

