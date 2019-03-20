В Киеве назвали истинного виновника проблем с метро. И это не Россия

Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН заявил, что у Порошенко кончились поводы для претензий к России.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил «российскую агрессию» в торможении развития киевского метрополитена. Об этом он заявил в ходе инспекции строительства новых станций метро Киева. По словам Порошенко, подземка встала лишь однажды — с 18 по 20 февраля 2014 года — и именно в это время, по уверению политика, началась «российская агрессия», передает телеканал NewsOne. При этом президент Украины подчеркнул, что якобы попытки России парализовать работу метро и жизнь Киева провалились, так как на Украине уже «научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве».

В эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что Порошенко не может указать на истинного виновника проблем киевского метро, поэтому винит во всем Россию (слушайте аудио).

«Обычная предвыборная глупость. Петру Алексеевичу надо ругать Россию. У него закончились сюжеты, поэтому он начал ругать за киевское метро. У нас по большому счету, действительно, в строительстве киевского метро большие проблемы, скорее всего, из-за того, что мэром сделали Кличко, причем опять же с подачи Петра Алексеевича. На сегодняшний момент он просто бездарный мэр, и в результате фактически и метро, и развитие города и дорог в ужасном состоянии. Но не может же он сказать, что виноват Кличко. Виноват Путин!», — разъяснил украинский политолог.Напомним, накануне Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается «варить кашу» с Владимиром Путиным. Так президент Украины ответил на ранее высказанные слова российского лидера по вопросу взаимоотношений с Киевом. В ходе своей поездки в Крым Путин сказал, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, но с нынешними руководителями Украины Кремль не может прийти к взаимопониманию. По словам президента России, с киевскими властями «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата».