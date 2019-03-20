Порошенко обвинил «российскую агрессию» в проблемах метро Киева

Президент Украины Петр Порошенко возложил ответственность за торможение развития киевского метрополитена на Россию. Об этом он заявил в ходе инспекции строительства новых станций метро Киева.

По словам Порошенко, подземка встала лишь однажды — с 18 по 20 февраля 2014 года — именно в это время, по уверению политика, началась «российская агрессия» и ситуация во время «евромайдана» обострилась, передает RT со ссылкой на телеканал NewsOne.

«Она затормозила планы развития киевского метро. Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве», — цитирует Порошенко « Свободная пресса ».

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал НСН, что произойдет с Украиной в случае прихода к власти Зеленского, Порошенко или Тимошенко.