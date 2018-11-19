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Пятый год «порохомора». Как на Украине «Свадьба в Малиновке» началась

19 Ноября 2018 в 09:49
Пятый год «порохомора». Как на Украине «Свадьба в Малиновке» началась
Бывший депутат Верховной рады в эфире НСН назвал слишком мягким сравнение украинских властей с лисой Алисой и котом Базилио.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил обещания украинских властей с аферами лисы Алисы и кота Базилио из книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино». По словам парламентария,  те тоже бесконечно рассказывают о том, что скоро вырастет дерево «Но у вас ничего не растёт у дураков, понимаете?» — сказал Рабинович. По словам депутата Рады, на Украине наблюдается катастрофа в сельском хозяйстве, промышленности, среднем и малом бизнесе, топливно-энергетическом комплексе.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в эфире НСН, что сравнение с персонажами книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино» слишком мягкое для сегодняшней ситуации на Украине (слушайте аудио).

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«Мы сегодня наблюдаем пятый год порохомора, где "порох" - от Порошенко. Идет уничтожение государства, нации, людей. Кто там кому Базилио, честно говоря, это очень мягко еще сказано. Это очень мягкое сравнение. Больше всего можно сравнивать с фильмом “Свадьба в Малиновке”, когда банда захватило село и начала грабить простых людей. Вот тут много можно увидеть параллелей», — отметил бывший парламентарий.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что «шокировал» европейских сенаторов рассказами о том, что происходит на Украине.
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