Пятый год «порохомора». Как на Украине «Свадьба в Малиновке» началась

Бывший депутат Верховной рады в эфире НСН назвал слишком мягким сравнение украинских властей с лисой Алисой и котом Базилио.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил обещания украинских властей с аферами лисы Алисы и кота Базилио из книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино». По словам парламентария, те тоже бесконечно рассказывают о том, что скоро вырастет дерево «Но у вас ничего не растёт у дураков, понимаете?» — сказал Рабинович. По словам депутата Рады, на Украине наблюдается катастрофа в сельском хозяйстве, промышленности, среднем и малом бизнесе, топливно-энергетическом комплексе.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в эфире НСН, что сравнение с персонажами книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино» слишком мягкое для сегодняшней ситуации на Украине (слушайте аудио).