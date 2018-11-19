Новости за ночь: Колбаса в России может подорожать на 30%

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Акцизы на колбасу могут ввести в РФ

Колбаса, бекон и сосиски могут подорожать в России на 30%. Это произойдёт, если будет поддержана инициатива экспертного совета при правительстве России о вводе акцизов на продукты переработки красного мяса. Налог может составить около 160 рублей на 1 килограмм продукта. Идея содержится в программе «Укрепление общественного здоровья», входящей в нацпроект «Демография». Как уточнили авторы инициативы, подобные изделия способствуют развитию рака. Отмечается, что документ уже поддержали в Минздраве, сообщают «Известия».

Умер первый вице-спикер заксобрания Красноярска

Скончался первый вице-спикер заксобрания Красноярского края Алексей Клешко. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального парламента. Его тело было обнаружено рядом с домом на улице Декабристов. Причину смерти официально не озвучили, однако, по предварительной информации, он мог выпасть из окна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Клешко было 48 лет.

Действия украинских властей сравнили с персонажами книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино» кота Базилио и лисы Алисы. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, они тоже рассказывают, что «растёт дерево» и сейчас всё вырастет, но на самом деле ничего не растёт. Рабинович подчеркнул, что «нельзя бесконечно верить в это». Народный избранник отметил, что сейчас в стране наблюдается катастрофа в промышленности, сельском хозяйстве, среднем и малом бизнесе и топливно-энергетическом комплексе, сообщает «112 Украина».

Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны 18 ноября. Он подчеркнул, что вступает в должность в тот момент, когда «есть много критики в адрес политики государства в области безопасности». Об этом он заявил во время телевизионного обращения. Как уточнил Нетаньяху, «безопасность страны находится вне политики и личных интересов». Он также призвал не разваливать правительство и призвал коалиционных партнёров к ответственности. Напомним, министр обороны Авигдор Либерман ушёл в отставку 14 ноября.