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Призвавшему к ﻿«блицкригу» на Красной площади украинскому политику посоветовали сходить к психиатру

14 Ноября 2018 в 09:41
Призвавшему к ﻿«блицкригу» на Красной площади украинскому политику посоветовали сходить к психиатру

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире НСН обвинил своего коллегу в неадекватности.

Бывший депутат Верховной рады и экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол заявил, что Украина должна захватить Красную площадь Москвы, но пока вынуждена действовать дипломатическими методами. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZIK, комментируя прошедшие в ДНР и ЛНР выборы.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал НСН о неадекватности своего коллеги (слушайте аудио).

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«Когда-то Тарас был адекватным политиком, потом не менее адекватным политологом. Но в последнее время, судя по всему, нанялся в штаб Петра Порошенко и делает такие глупые заявления. На сегодняшний день никто из ближайших политиков такой вариант рассматривать не может, потому что все реально оценивают возможности Украины. Мне трудно это комментировать. Я думаю, что это больше психиатры должны комментировать, чем политики. Никаких оснований утверждать о готовности Украины к открытому конфликту с Россией нет. Это уже, по-моему, запредельные какие-то идеи. Я думаю, что это просто активная фаза предвыборной кампании, все соревнуются в радикальности антироссийских заявлений. Я думаю, он, как один из представителей штаба Петра Порошенко, решил таким образом озвучить позицию одной из сторон, принимающих участие в выборах», — рассказал Килинкаров.

Ранее эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил о топливной зависимости Украины от России. По его словам, в случае прекращения поставок российских нефтепродуктов Украину может ожидать топливный коллапс. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил НСН, что Киев мог бы найти альтернативных поставщиков или, по крайней мере, создать видимость этого, но экономику страны это не спасет.
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