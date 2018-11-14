Призвавшему к ﻿«блицкригу» на Красной площади украинскому политику посоветовали сходить к психиатру

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире НСН обвинил своего коллегу в неадекватности.
Бывший депутат Верховной рады и экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол заявил, что Украина должна захватить Красную площадь Москвы, но пока вынуждена действовать дипломатическими методами. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZIK, комментируя прошедшие в ДНР и ЛНР выборы.
Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал НСН о неадекватности своего коллеги (слушайте аудио).
Ранее эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил о топливной зависимости Украины от России. По его словам, в случае прекращения поставок российских нефтепродуктов Украину может ожидать топливный коллапс. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил НСН, что Киев мог бы найти альтернативных поставщиков или, по крайней мере, создать видимость этого, но экономику страны это не спасет.