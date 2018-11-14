Призвавшему к ﻿«блицкригу» на Красной площади украинскому политику посоветовали сходить к психиатру

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире НСН обвинил своего коллегу в неадекватности.

Бывший депутат Верховной рады и экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол заявил, что Украина должна захватить Красную площадь Москвы, но пока вынуждена действовать дипломатическими методами. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZIK, комментируя прошедшие в ДНР и ЛНР выборы.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал НСН о неадекватности своего коллеги (слушайте аудио).