Прилепин: Прогнозы ОБСЕ о разрешении конфликта в Донбассе связаны с выборами в РФ

В эфире НСН заместитель командира батальона спецназа армии ДНР заявил, что реальных предпосылок уладить конфликт между сторонами на сегодняшний день нет.

В течение 2018 года в Организации по безопасности сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассчитывают «поставить точку» в конфликте на территории Донбасса. Как заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, в организации надеются, что стороны конфликта «проявят политическую волю».



В эфире НСН писатель, заместитель командира батальона спецназа армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин заявил, что возможный срок разрешения конфликта в ОБСЕ взяли с потолка – никаких предпосылок для этого нет (слушайте аудио).

«Мне кажется, что все эти высказывания звучат в связи некоторым завихрением в связи с предстоящими выборами президента РФ. Ничего зримого, заметного и понятного ни в политической сфере, ни в дипломатической, ни в военной, не происходит на эту тему. Никаких переговоров ни по Минским соглашениям, ни по закону о реинтеграции Донбасса нет. Переговоры находятся в совершеннейшем тупике. С чего они взяли, что этот год? Что они собираются сделать? А почему не год и неделя, или, скажет, семь месяцев и три дня? Это просто слова, которые не означают в моем понимании ничего», - убежден Прилепин.

Спецпредставитель ОБСЕ также заявил, что альтернативы Минску для проведения переговоров по ситуации в Донбассе нет, пишет Газета.ру.



Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц организации. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, когда Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик. Команды наблюдателей ОБСЕ работают в Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах. В Донецкой и Луганской областях работают около 600 наблюдателей.

Ранее в эфире НСН украинский политолог Олег Соскин выразил мнение, что в ближайшее время ситуация в Донбассе только усугубится, и Украина может инициировать полномасштабные военные действия против России.