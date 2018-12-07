Народ в шоке! Экс-депутат Рады раскритиковал разрыв договора о дружбе с РФ

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал НСН, как парламент с ничтожным рейтингом доверия вредит миллионам украинцев.

Верховная рада проголосовала за прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. За законопроект, предложенный президентом Петром Порошенко, высказались 277 народных избранников, минимум необходимо было набрать 226 голосов. Таким образом, соглашение потеряет силу ​с 1 апреля 2019 года, когда истекает его срок.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что решение парламента с крайне низким рейтингом доверия навредит украинскому народу (слушайте аудио).

«Доверие к парламенту сегодня 1,8 процента. И этот так называемый парламент от имени украинского народа принимает решение, которое вредит национальным интересам Украины. Ведь ни один министр, ни один депутат, ни один родственник депутата не работает в России, а 3,5 миллиона украинцев работают. Россия для них является не агрессором, а кормилицей. Она дает им возможность заработать, поддержать семьи, платить за газ, платить за коммунальные тарифы эти непосильные и так далее. Народ в шоке, потому что эти вместе с американцами придумали идею строительства “Украина=антиРоссия” и начинают разваливать страну. Поэтому вчерашнее решение было вообще никому не нужно», — сказал экс-депутат Рады.Напомним, что Договор о дружбе между Россией и Украиной был заключён 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при непротивлении сторон.