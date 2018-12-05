Политолог: Украина пропадет без российского бизнеса

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал НСН, что российский бизнес сможет комфортно чувствовать себя на Украине только после смены власти в Киеве.

Уход российского бизнеса с украинского рынка приведет к потере рабочих мест, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина». Она напомнила, что на российских предприятиях, которые функционируют на Украине, трудятся не «люди из Кремля», а простые местные жители. Если же бизнес будет сворачиваться, то они лишатся работы, отметила бывшая народная избранница.

Однако процесс ухода российских предприятий из Украины продолжается уже 4,5 года, чему всячески пытаются способствовать в Киеве, рассказал НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Это происходит с о времен Майдана. С того момента, как пришедшие к власти в результате переворота начали разрушать экономику, и, в первую очередь, делать это путем разрыва экономических связей с Россией. Не вполне адекватные и не достаточно умные люди делают все возможное, чтобы предприятия с российским капиталом ушли из Украины. Это и прямые атаки на такие предприятия с помощью банд якобы патриотов, и рейдерские захваты, когда власть использует ситуацию в отношениях с Россией, которую сама и создала. Призывать эту власть к тому, чтобы строить отношения с Россией, бесполезно, надо дождаться смены власти и надеяться на то, что следующая будет более прагматичной», — рассказал политолог.При этом он отметил, что в том, чтобы российский бизнес присутствовал в стране, заинтересована, в первую очередь, сама Украина. По его словам, российский капитал присутствует в Незалежной во многих сферах, в том числе в банковской сфере, в машиностроении, производстве продуктов питания, химической промышленности и даже в энергетической сфере.«Сейчас они пытаются хотя бы формально скрыть свое присутствие, перепродают. Происходит процесс смены собственников, но российский капитал остается по-прежнему, хотя, конечно, доля уменьшается», — отметил собеседникЭкономист добавил, что проблема состоит не только в уходе российских предприятий или российского капитала с украинского рынка, но и в том, что при разрыве отношений, страдают многие украинские компании.«Дело еще и в том, что предприятия, которые работают на Украине, допустим, в сфере каких-то высоких технологий, завязаны на Россию. Если не будет партнерства с Россией, то у них перспектив вообще никаких не остается. Это касается производителей энергетических установок, двигателей. В сфере космос уже практически разорваны отношения, но кое-что там еще остается», — сказал Дудчак.Напомним, что ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в рамках предложений по антироссийским мерам выступил за блокировку активов представителей РФ на территории «незалежной». В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал разрыв четырёх десятков договоров с Российской Федерацией.