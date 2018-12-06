Украинская Рада отказалась от дружбы и сотрудничества с Россией

Верховная рада проголосовала за прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. За законопроект, предложенный президентом Петром Порошенко, высказались 277 народных избранников, минимум необходимо было набрать 226 голосов, передает RT.
Cоглашение теряет силу с 1 апреля 2019 года, когда истекает его срок. В сентябре Порошенко подписал постановление Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия этого документа.
Как отмечает Ura.ru, договор о дружбе между Россией и Украиной был заключён 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при непротивлении сторон.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал решение Киева о прекращении этого договора «прологом к разрыву дипломатических отношений с Москвой».
Между тем, в Киеве заявили, что Петру Порошенко не удалось реализовать первоначальный план и ввести военное положение на 60 дней после инцидента в Керченском проливе, что привело бы к отмене президентских выборов. Как пишут «Дни.ру», против намерений президента Украины выступил Запад, уверен политолог Дмитрий Корнейчук.