Украинская Рада отказалась от дружбы и сотрудничества с Россией

Верховная рада проголосовала за прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. За законопроект, предложенный президентом Петром Порошенко, высказались 277 народных избранников, минимум необходимо было набрать 226 голосов, передает RT .

Cоглашение теряет силу ​с 1 апреля 2019 года, когда истекает его срок. В сентябре Порошенко подписал постановление Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия этого документа.

Как отмечает Ura.ru , договор о дружбе между Россией и Украиной был заключён 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при непротивлении сторон.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал решение Киева о прекращении этого договора «прологом к разрыву дипломатических отношений с Москвой».



Между тем, в Киеве заявили, что Петру Порошенко не удалось реализовать первоначальный план и ввести военное положение на 60 дней после инцидента в Керченском проливе, что привело бы к отмене президентских выборов. Как пишут «Дни.ру» , против намерений президента Украины выступил Запад, уверен политолог Дмитрий Корнейчук.