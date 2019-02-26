На Украине подтвердили слова Тимошенко о покупках российского газа

Украинский экономист и политолог заявил НСН, что в стране ни для кого не секрет, что страна продолжает закупать газ у России.

Последние пять лет Украина не прекращала закупать российский газ. Об этом заявила кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV. По словам Тимошенко, она готовится документально разоблачить президента Украины Петра Порошенко и его премьера, которые официально заявляли об отказе страны и российского газа. Она добавила, что «за этот обман будет отвечать каждый». Тимошенко отметила, что по документам газ транспортируется через Марс, проводится через «какие-то европейские биржи» с накруткой до 100 долларов за тысячу кубометров и поставляется «самым коротким путем».

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил в эфире НСН, что ничего нового Тимошенко не сказала (слушайте аудио).

«У нас сейчас много марсиан в руководстве. То, что Тимошенко заявляет, так оно примерно и есть. Она любит немножко приукрасить, хотя в данном случае она совершенно права. Она просто печалится за то, что сама не может участвовать в подобных схемах. Если бы она была в руководстве она бы сделала то же самое. Она точно такая же, из той же самой колоды выпущенная. То, что накручивается действительно слишком много, и то, что действительно газ делает круг по Европе и возвращается в Украину или на бумаге только делает путешествия по европейскому континенту, по-моему понятно всем. Даже понятно тем, кто заявляет о том, что с ноября 2015 года ни кубометра газа не было куплено в России. Прекрасно знают, что они врут и делают это с такими честными глазами, не краснея, разучились уже. Так что Юля никакой там Америки не открыла и даже Марса не открыла», — пояснил эксперт.Добавим, что Тимошенко также пообещала уменьшить цены на газ в два раза, а если это не получится сделать – уйти в отставку. Напомним, что выборы президента Украины назначены на 31 марта.