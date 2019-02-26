Марсианские хроники. Тимошенко раскрыла, как Украина покупает российский газ

Украина последнюю пятилетку не переставала приобретать газ из России. С таким заявлением выступила лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Юлия Тимошенко. В эфире телеканала ICTV она утверждала, что нынешний киевский режим изобрёл схемы, которые позволяют маскировать российское голубое топливо под европейское.

По словам Тимошенко, украинские власти «транспортируют этот газ по документам через Марс». Потом по документам топливо проводят через биржи в Европе, тем самым, увеличивая его стоимость на 100 долларов с одной тысячи кубометров, отметила экс-премьер Украины.

Как подчеркнула Тимошенко, людей вводят в обман с помощью специальных закольцованных газопроводов, построенных на границе с Европой, передает Ura.ru . Именно с помощью них по документам газ проводится как европейский, однако он совсем не добывается в Европе.