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Голый популизм! Клинцевич о призывах к украинскому «блицкригу» на Красной площади

14 Ноября 2018 в 10:34
Голый популизм! Клинцевич о призывах к украинскому «блицкригу» на Красной площади

Член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне заявил в эфире НСН, что Украина никогда не будет готова захватить Красную площадь.

Бывший депутат Верховной рады и экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол заявил, что Украина должна захватить Красную площадь Москвы, но пока вынуждена действовать дипломатическими методами. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZIK, комментируя прошедшие в ДНР и ЛНР выборы. По его словам, Киев должен проводить блицкриг не в Донецке, а в Москве, но пока Украина к этому не готова.

Член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что Украина к этому никогда не будет готова, а подобные заявления делаются только для того, чтобы набрать политические очки перед выборами (слушайте аудио).

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«Украина никогда не будет готова к этому. Никогда никакого блицкрига ни у кого на Красной площади не будет, а заявления этих сумасшедших политиков не всегда надо комментировать, мне кажется. Они просто занимаются голым популизмом с расчетом, что их эпатаж станет обсуждаться. Я даже не знаю, как в этом плане давать комментарии на очевидные глупости. Не будет ни у Украины, ни у кого-то никакого блицкрига. Пусть они успокоятся и занимаются своей страной, выгоняют оттуда националистов и фашистов. Тогда выстроят отношения с Россией, поднимут экономику, и братские народы опять будут жить дружно, а то, что эти сумасшедшие депутаты заявляют, это путь в никуда», — заявил сенатор.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН посоветовал заявившему о «блицкриге» на Красной площади коллеге обратиться к психиатру.
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