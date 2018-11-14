Голый популизм! Клинцевич о призывах к украинскому «блицкригу» на Красной площади

Член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне заявил в эфире НСН, что Украина никогда не будет готова захватить Красную площадь.

Бывший депутат Верховной рады и экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол заявил, что Украина должна захватить Красную площадь Москвы, но пока вынуждена действовать дипломатическими методами. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZIK, комментируя прошедшие в ДНР и ЛНР выборы. По его словам, Киев должен проводить блицкриг не в Донецке, а в Москве, но пока Украина к этому не готова.

Член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что Украина к этому никогда не будет готова, а подобные заявления делаются только для того, чтобы набрать политические очки перед выборами (слушайте аудио).