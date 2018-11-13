«Минус 9 – воевать нельзя». Клинцевич оценил подготовку военных НАТО

ФОТО: epicentr-airsoft.ru

Сенатор, воевавший в Афганистане, рассказал НСН, о чём говорит поломка техники НАТО из-за холодов в Норвегии.

Из-за холодов в Норвегии вышли из строя несколько экземпляров военной техники во время учений Североатлантического альянса Trident Juncture. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости. По его словам, военные использовали 3D-принтеры для изготовления в полевых условиях запчастей, чтобы не тратить время на доставку с удалённых складов.

Член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что отечественная техника в отличие от западной способна вынести любые морозы.

«Наша техника от таких изъянов свободна. Их морозы, которые были в Норвегии, просто смешны по сравнению с теми, какие испытывает наша техника на военных учениях, особенно на северных полигонах. Мы страна северных широт, и морозы в 25-30 градусов, это норма. Наша техника заточена под такие температуры, как высокие, так и низкие», — заявил сенатор.

Более того, по его словам, не только западная техника, но и солдаты с трудом переносят низкие температуры. С таким уровнем подготовки лучше не угрожать России, заметил Клинцевич.

«У них и люди так — минус 9 градусов, натовский спецназ говорит — “Ребята, в таких условиях воевать нельзя”. А у нас при минус 25 люди купаются в проруби! И это норма. Миллионы людей — женщин, детей. У американцев была попытка освоить север, как это сделали российские вооружённые силы. Их хвалёная одежда даже не выдерживала температурный режим! И эти люди пытаются угрожать России, смешно. Вы возьмите ещё палкой начните тыкать спящего медведя! Я посмотрю, что будет с этой палкой и с этим человеком. Пока что они этим занимаются, поставив перед собой “решетку” — в виде международного права, здравого смысла. И пытаются словесно дразнить русского медведя. А он просто не обращает на них внимания. Никогда никто в нынешних условиях не нападёт на Россию. То, что они на этом деньги зарабатывают, пускай», — заключил сенатор.

Добавим, учения НАТО в Норвегии прошли с 25 октября по 7 ноября. Они стали крупнейшими за последние 16 лет. Манёвры проводились в Норвегии, Северной Атлантике, Балтийском море, Исландии, в воздушных пространствах Финляндии и Швеции. Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность по поводу учений, так как, по мнению дипломатов, они носят «антироссийский характер».