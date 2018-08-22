Экс-депутат Рады объяснил, почему Украине нельзя прекращать торговлю с Россией

В эфире НСН бывший парламентарий понадеялся, что будущая власть сохранит экономические связи с Россией.

Прекращение торговли с Россией станет катастрофичным для украинской экономики, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина». По словам парламентария, свободная экономическая зона с Евросоюзом принесла Украине только убытки, а торговый баланс с Россией растет каждый месяц, пишет Газета.ру.

В эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров разъяснил, почему украинской экономике нельзя отказываться от российских товаров (слушайте аудио).