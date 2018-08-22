Среда
22 августа
USD 67.18
EUR 77.35
Украина

Экс-депутат Рады объяснил, почему Украине нельзя прекращать торговлю с Россией

22 Августа 2018 в 09:55
Экс-депутат Рады объяснил, почему Украине нельзя прекращать торговлю с Россией

В эфире НСН бывший парламентарий понадеялся, что будущая власть сохранит экономические связи с Россией.

Прекращение торговли с Россией станет катастрофичным для украинской экономики, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина». По словам парламентария, свободная экономическая зона с Евросоюзом принесла Украине только убытки, а торговый баланс с Россией растет каждый месяц, пишет Газета.ру.

В эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров разъяснил, почему украинской экономике нельзя отказываться от российских товаров (слушайте аудио).

Экс-депутат Рады: У украинцев «кипит мозг» из-за заявлений о перекрытии сообщения с РФ
«Экономики страны уже почти нет, потому что, как оказалось на самом деле, при всей европейской интеграции основным партнером Украины была и остается Россия по многим группам товаров, начиная от транзита газа, заканчивая продуктами питания. Ярый националист Олег Тягнибок возмущался тем, что доля товаров на рынках  во Львовской области выросла на 609%. Это говорит о том, что сегодня Украине необходимы российские товары, начиная с энергоносителей, заканчивая теми товарами, которые либо Украина не производит, либо они неконкурентоспособные, поэтому потребители хотят получать российский товар. Все попытки разорвать экономические связи, на мой взгляд, не увенчаются успехом. Я все-таки надеюсь на то, что в 2019 году произойдет смена власти, и новая власть будет настраивать нормальные добрососедские отношения, основываясь на экономических, а не на каких-то домотканых политических своих целях и задачах», — заявил экс-депутат Рады.

Ранее на Украине предложили ввести визовый режим с Россией. Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь заявил, что эта мера необходима для демонстрации Киевом своей твердой позиции. Кроме того, украинский депутат подчеркнул, что пограничник не в состоянии быстро дать оценку тому или иному человеку, а главное – разобраться в его намерениях. В эфире НСН экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник объяснил заявление Чижмаря предвыборной кампанией, охватившую Украину. По словам бывшего парламентария, нынешние власти не думают о негативных последствиях своих заявлений для граждан страны, а пытаются понравиться американцам.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.