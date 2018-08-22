Экс-депутат Рады объяснил, почему Украине нельзя прекращать торговлю с Россией

В эфире НСН бывший парламентарий понадеялся, что будущая власть сохранит экономические связи с Россией.
Прекращение торговли с Россией станет катастрофичным для украинской экономики, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина». По словам парламентария, свободная экономическая зона с Евросоюзом принесла Украине только убытки, а торговый баланс с Россией растет каждый месяц, пишет Газета.ру.
В эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров разъяснил, почему украинской экономике нельзя отказываться от российских товаров (слушайте аудио).
Ранее на Украине предложили ввести визовый режим с Россией. Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь заявил, что эта мера необходима для демонстрации Киевом своей твердой позиции. Кроме того, украинский депутат подчеркнул, что пограничник не в состоянии быстро дать оценку тому или иному человеку, а главное – разобраться в его намерениях. В эфире НСН экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник объяснил заявление Чижмаря предвыборной кампанией, охватившую Украину. По словам бывшего парламентария, нынешние власти не думают о негативных последствиях своих заявлений для граждан страны, а пытаются понравиться американцам.